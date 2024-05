Delta Force: Hawk Ops, un trailer anticipa novità al Summer Game Fest 2024

Il filmato mostra alcune delle ambientazioni che faranno da sfondo agli scontri multiplayer tra giocatori, mettendo in mostra tra l'altro un comparto tecnico di una certa caratura, a mo' di assaggio in vista di un trailer ben più corposo in programma per lo show condotto da Geoff Keighley, dove speriamo di veder volare anche qualche proiettile.

Gli sviluppatori di TiMi Studios hanno pubblicato un teaser trailer dello sparatutto free-to-play Delta Force: Hawk Ops , dando appuntamento ai giocatori al Summer Game Fest 2024 , in programma per le 23:00 italiane del 7 giugno.

Che cos'è Delta Force: Hawk Ops?

Delta Force: Hawk Ops è uno sparatutto tattico in prima persona free-to-play e reboot della serie Delta Force nata nel 1999. Sarà disponibile su PlayStation, Xbox, PC (Steam ed Epic Games Store) e dispositivi mobile iOS e Android.Stando ai primi dettagli, il gioco offrirà scontri su mappe vaste e sfruttando veicoli militari, come jeep, pick-up, elicotteri, barche d'assalto, jet da combattimento e droni.

Oltre alle modalità multiplayer, il gioco includerà una campagna, basata sul film "Black Hawk Down" diretto da Ridley Scott, che narra della Battaglia di Mogadiscio del 1993, durante la quale un corpo scelto di militari americani viene inviato in Somalia per catturare due luogotenenti del generale Mohamed Farrah Aidid, una missione che si trasforma in un disastroso e intenso scontro a fuoco dopo che gli elicotteri per l'estrazione vengono abbattuti, costringendo la squadra a lottare per la sopravvivenza mentre viene accerchiata dalle soverchianti forze nemiche.