Delta Force: Hawk Ops, ecco come torna la serie di FPS multiplayer su PC, console e mobile

Previsto su PC, console e mobile, Delta Force: Hawk Ops promette di riproporre il meglio della serie, con una campagna single-player che racconterà di nuovo i drammatici eventi in Mogadiscio di Black Hawk Down, e una serie di modalità multigiocatore su larga scala. Riusciranno però gli sviluppatori ad ammodernare l'esperienza tipica di Delta Force e non svilirla all'interno di un gioco free-to-play pieno zeppo di microtransazioni? Ne abbiamo parlato proprio con loro.

Il nome Delta Force potrebbe non dire niente ai più giovani, ma tra la fine degli anni '90 e i primi 2000, la serie di giochi sviluppati da NovaLogic aveva guadagnato un discreto seguito tra gli appassionati di sparatutto tattici con ambientazione bellica. In particolare, Delta Force: Black Hawk Down è stato senza dubbio tra i più popolari, complice anche il successo dell'omonimo film di guerra diretto da Ridley Scott. Per rilanciare la serie a quasi quindici anni di distanza dall'ultimo capitolo, Level Infinite e TiMi Studio hanno deciso di ripescare proprio dal Delta Force più popolare.

L'intervista

Come suggerisce il titolo, la campagna single-player di Delta Force: Hawk Down sarà basata ancora una volta sulla storia di Black Hawk Down

È passato molto tempo dall'ultimo gioco della serie Delta Force. Quali sono state le principali sfide nel far rinascere questa iconica serie dopo un così lungo intervallo?

Leoyao (direttore generale di TiMi J3 Studio): La serie offriva un gameplay memorabile, ma il genere FPS è molto cambiato da quando è stato pubblicato l'ultimo capitolo di Delta Force. Abbiamo lavorato a stretto contatto con designer e artisti della serie originale, cercando le migliori soluzioni per unire le caratteristiche dei vecchi giochi a un nuovo gameplay, così da creare un'esperienza di nuova generazione.

Sembra che Black Hawk Down sia stata una grande ispirazione per il gioco, in particolare per la campagna. Quali elementi avete incorporato dagli altri capitoli? Quali principi fondamentali avete considerato essenziali per rimanere fedeli alla serie?

Shadow Guo (produttore e direttore del gioco): La modalità campagna sarà una rielaborazione di Black Hawk Down, che è stato il titolo più recensito e di maggior successo della serie originale. Per quanto riguarda gli altri giochi, sappiamo che avere mappe ampie, grandi battaglie e un ottimo gameplay da cecchino sono tutti elementi molto importanti. Parlando dei pilastri che entusiasmavano i giocatori di vecchia data, il "realismo" è un elemento chiave di Delta Force. Come membro della Delta Force, l'élite delle forze speciali dell'esercito degli Stati Uniti, la parola "impossibile" non fa parte del tuo vocabolario. In Delta Force, devi condurre missioni in modo rapido e silenzioso, in ogni tipo di terreno, in ogni condizione immaginabile, utilizzando mezzi non convenzionali. Siamo quindi orgogliosi di continuare questa tradizione e di portare questo tipo di gameplay in uno shooter militare moderno. Stiamo creando mappe in cui ci saranno molte situazioni imprevedibili - sempre pericolose - e i giocatori dovranno completare missioni in situazioni difficili. Abbiamo combinato il sistema di Elite Operations della serie originale con le fondamenta di Delta Force, insieme al classico multiplayer PvP su larga scala, includendo una nuova modalità Estrazione. Ci saranno poi altre mappe multiplayer, incluse mappe classiche di Delta Force come "Cracked".

Al netto della campagna in singolo, il cuore del nuovo Delta Force saranno le battaglie PvP su larga scala

Potete fornire una stima della durata della campagna principale in termini di ore di gioco?

Shadow Guo: Buona domanda, ma non siamo ancora pronti per condividere queste informazioni. Quello che possiamo dire è che, avendo sia la licenza del pluripremiato film, Black Hawk Down, sia i diritti del gioco, stiamo ripensando completamente a questo terribile conflitto a Mogadiscio.

Quanti giocatori sono supportati nelle modalità multiplayer e come avete determinato questo numero ideale?

Shadow Guo: Stiamo ancora effettuando molti test per determinare il numero totale ideale di giocatori per il multiplayer. I nostri test attuali permettono da 20 a 64 giocatori, a seconda della modalità. Speriamo che queste prove ci permettano di aggiungere ancora più giocatori man mano che perfezioniamo l'esperienza.

Una complessa sfida degli sviluppatori sarà rendere il crossplay online equo a prescindere dal sistema di input usato dai vari giocatori

Considerando che il gioco offre supporto cross-platform, potete discutere delle sfide e dei vantaggi che ciò introduce nell'esperienza di gioco?

Leoyao: Il vantaggio più grande è che i giocatori possono scegliere come e quando giocare. Vogliamo che Delta Force offra una grande esperienza su tutte le piattaforme, ed è qui che sorge la sfida. Gli input sono molto diversi a seconda che si giochi su PC, console o mobile. E in un gioco competitivo è importante che i giocatori sentano di essere trattati in modo equo. Il nostro obiettivo è fare in modo che l'esperienza competitiva sia corretta nei confronti dei giocatori, e che sia l'abilità, non i dispositivi di input, a dettare il successo di una partita.

Quali sono state le motivazioni del team nel decidere di presentare quattro classi di operatori al lancio? I giocatori avranno l'opportunità di personalizzare o sviluppare ulteriormente questi ruoli?

Shadow Guo: Abbiamo ritenuto che quattro classi fossero un punto di partenza solido per creare un gameplay tattico davvero eccellente per Delta Force: Hawk Ops. Le abilità dei nostri operatori, pur essendo fantastiche, sono pensate per essere potenziamenti, non superpoteri. Abbiamo condotto ricerche approfondite sull'equipaggiamento della guerra moderna, cercando di capire quanto potesse migliorare nel prossimo decennio. Ecco perché la nostra classe d'assalto presenta un esoscheletro che fornisce un grado di accelerazione, ma miriamo a qualcosa di emozionante, che non sia eccessivamente esagerato (o OP). I ricognitori hanno un arco tattico, con il quale possono ottenere informazioni aggiuntive attraverso la nebbia di guerra. Gli ingegneri sono dotati di tecnologia avanzata per costruire attrezzature, mentre la classe di supporto dispone di equipaggiamenti medici pensati per curare gli alleati sul campo di battaglia. Ogni classe rappresenta un vero soldato delle forze speciali, e i giocatori si concentreranno di più sulla personalizzazione delle loro strategie, piuttosto che sull'aspetto. Naturalmente ci saranno opportunità per ottenere skin alternative dei personaggi, ma gli operatori non cambieranno volti o abilità.

Il team non è pronto a discutere nel dettaglio del modello di monetizzazione, ma è lecito aspettarsi il classico mix di pass battaglia e microtransazioni tanto in voga oggi nei giochi free-to-play

Considerati gli avanzamenti tecnologici degli ultimi anni, quali miglioramenti grafici e di gameplay possono aspettarsi i fan della serie al loro ritorno?

Shadow Guo: Questo non è un gioco basato su voxel - anche se capisco che è uno stile popolare. Volevamo modernizzare Delta Force, in particolare le versioni PC e console, dove ci saranno più giocatori della serie originale. Il team ha personalizzato a fondo l'Unreal Engine 4, includendo un sistema di terreni basato su GPU e con oltre 100 materiali, un sistema di illuminazione globale in tempo reale e un'intensa distruttibilità dello scenario. Stiamo anche collaborando con i principali produttori di hardware per garantire che la grafica e le prestazioni del gioco siano all'avanguardia e soddisfino gli standard più elevati, includendo tecnologie come Nvidia DLSS, Reflex, Raytracing, AMD FSR, ecc.

Quali contenuti o espansioni post-lancio possono aspettarsi i giocatori per Delta Force: Hawk Ops?

Shadow Guo: Al lancio ci saranno le due modalità multiplayer free-to-play - Hazard Operations (modalità Estrazione) e Havok Warfare (multiplayer PvP su larga scala), oltre alla modalità campagna single player Black Hawk Down. Continueremo ad aggiornare il gioco con nuove operazioni, mappe, meccaniche, ma anche nuovi operatori, missioni, armi e veicoli.

Potete parlarci della monetizzazione del gioco? In termini di microtransazioni, pass battaglia, ecc., quali contenuti saranno accessibili ai giocatori gratuiti e quali contenuti aggiuntivi si potranno ottenere effettuando acquisti in-game?

Shadow Guo: Dobbiamo garantire un sistema di monetizzazione equo, divertente e sano al lancio. Non siamo ancora pronti per condividere i dettagli, ma il nostro obiettivo è quello di creare un ambiente di gioco equo e bilanciato, e abbiamo intenzione di avere un negozio in-game che offrirà ai giocatori diverse modalità di spesa.