Starfield: gli speedrunner hanno già completato il gioco in meno di tre ore

Starfield uscirà ufficialmente il 6 settembre 2023, ma da alcuni giorni è già disponibile in accesso anticipato. Non tutti hanno fretta di giocare, ma c'è una categoria che di certo non perde tempo: gli speedrunner. Un giocatore è infatti non solo riuscito a finire Starfield in pochi giorni, ma ha già completato una speedrun da circa tre ore.

Le informazioni sono state condivise tramite un server Discord dedicato allo speedrunning, all'interno del quale un gruppo di giocatori si sta scambiando informazioni su strategie, tecniche e non solo per completare Starfield più rapidamente possibile.

L'utente che ha superato per primo questo traguardo è stato "Micrologist" che ha completato Starfield in due ore, 51 minuti e 42 secondi. Come potete vedere nel video qui sotto (ovviamente pieno di spoiler), ci sono delle sezioni nelle quali il giocatore può completare intere parti di gioco in un attimo e altri punti dove invece il tutto rallenta enormemente.