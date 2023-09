Lies of P e The Medium confermati anche per Mac dotati di chip Apple Silicon

I giocatori Mac possono contare su qualche gioco in più. Apple ha infatti annunciato che su Mac dotati di chip Apple Silicon è ora possibile giocare a The Medium, l'horror di Bloober Team, e presto sarà disponibile anche Lies of P, il venturo gioco di ruolo d'azione soulslike di NEOWIZ. Entrambi saranno disponibili tramite Mac App Store.

Precisamente, Bloober Team spiega che The Medium è stato ottimizzato per fare in modo che sia in grado di sfruttare appieno il chip Apple Silicon e le caratteristiche di Metal 3, come MetalFX Upscaling. Il risultato è un gioco fluido e reattivo.

NEOWIZ ha invece affermato che Lies of P sarà su Mac App Store sin dal lancio, ovvero il 19 settembre 2023. Per il momento non conosciamo l'esatta lista dei sistemi supportati e le specifiche consigliate, ma le informazioni dovrebbero arrivare a breve. Ricordiamo che il gioco sarà pubblicato anche su PC via Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.