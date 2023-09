Starfield, il Millennium Falcon ricreato nel gioco da un utente: ecco il video

Un utente è riuscito a ricreare il leggendario Millennium Falcon in Starfield, pubblicando un video della sua opera e lasciando intendere che le potenzialità del titolo Bethesda in tal senso sono enormi.

Come sappiamo, infatti, Starfield include un design modulare per le navi spaziali che permette di costruirle pezzo per pezzo, componente per componente, andando a influenzare tanto l'impiego degli spazi interni quanto appunto l'aspetto esteriore del veicolo.