Starfield è il gioco first party più seguito di sempre su Twitch, batte The Last of Us 2

Starfield è il gioco first party più seguito di sempre su Twitch: con i suoi oltre 552.000 spettatori, il titolo Bethesda è riuscito a superare i numeri totalizzati sulla piattaforma da The Last of Us 2, God of War Ragnarok e Ghost of Tsushima.

Si tratta ovviamente di un risultato davvero importante per l'esclusiva Xbox, a dimostrazione del fatto che anche le produzioni Microsoft sono in grado di catalizzare l'attenzione degli appassionati quanto se non più di quelle Sony.