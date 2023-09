La Top 40 dei giochi più venduti del Regno Unito non vede Nintendo dominare, per una volta

Tramite GfK abbiamo accesso ai dati di vendita dei giochi in formato fisico nel Regno Unito . Vediamo la Top 40 dei giochi più venduti , che per una volta non vede Nintendo dominare incontrastata nelle prime posizioni:

I dettagli più interessanti sulle vendite del Regno Unito

Hogwarts Legacy è di nuovo primo

Come potete vedere, in prima posizione troviamo Hogwarts Legacy che ha venduto il 48% delle copie di quest'ultima settimana su PS5. In seconda posizione troviamo invece l'apprezzato Lego Star Wars: The Skywalker Saga. Nintendo si deve invece accontentare della terza posizione con il sempreverde Mario Kart 8 Deluxe, seguito immediatamente da The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Armored Core VI: Fires of Rubicon, che la scorsa settimana occupava la prima posizione, è calato in quinta, praticamente invertendosi di posto con Hogwarts Legacy. L'unica novità della settimana è Starfield Premium Edition Upgrade: si tratta del pacchetto necessario per trasformare la versione base del gioco in una versione Premium Edition e accedere così all'accesso anticipato. Questa è la versione fisica, precisiamo, ed è credibile che la versione digitale abbia ottenuto molto più successo.

Curioso inoltre notare come Forspoken abbia venduto di più di Final Fantasy 16: entrambi la scorsa settimana non erano in Top 40 nel Regno Unito. Ricompaiono anche Saints Row in 29esima posizione Gran Turismo 7 in 36esima.