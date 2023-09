Naughty Dog e il nuovo gioco PS5: Druckmann non può parlare, lo 'massacrerebbero'

Neil Druckmann, direttore creativo di Naughty Dog e co-autore di The Last of Us, ha rivelato nel corso di un'intervista a Entertainment Weekly che "non può dire nulla" sul prossimo gioco dello studio per PS5, perché il capo delle comunicazioni del team "lo massacrerebbe".

"Mi stanno dando dei feedback su questa cosa del parco a tema, sto lavorando allo show televisivo e sto lavorando a un altro gioco, quindi sto saltellando su diversi progetti". Dopo aver confermato che la seconda stagione della serie The Last of Us di HBO è "delineata e pronta a partire non appena finirà lo sciopero", ha spiegato che "per quanto riguarda il prossimo gioco di Naughty Dog, non posso dire nulla. Il mio direttore delle comunicazioni mi massacrerebbe".