State of Play: presto un nuovo showcase PlayStation, secondo Jeff Grubb

La gola profonda ha lanciato questa soffiata su X, commentando il recente annuncio del cospicuo aumento di prezzo del PlayStation Plus . Nel post ha riferito di aver sentito di un nuovo State of Play in arrivo e a suo avviso i rincari del servizio sono un segno che qualcosa si sta muovendo e che dunque presto ci saranno novità per tutti i giocatori PS5 e PS4. Si spera positive questa volta.

Presto Sony potrebbe annunciare un nuovo State of Play , perlomeno stando alle fonti del giornalista e insider videoludico Jeff Grubb .

Marvel's Spider-Man 2 sarà il protagonista del prossimo State of Play?

Per quanto l'informazione condivisa da Grubb va presa per quello che è, ovvero un'indiscrezione senza conferme ufficiali, va detto che un nuovo State of Play a stretto giro è un'ipotesi plausibile se consideriamo che l'ultimo appuntamento è stato il PlayStation Showcase di fine maggio e che Sony ha praticamente saltato a piè pari la Gamescom 2023. Insomma, i tempi sembrerebbero maturi.

Tanto più se pensiamo che manca poco più di un mese e mezzo al lancio di Marvel's Spider-Man 2, la punta di diamante della line-up PS5 per il 2023 e probabile campione d'incassi, che dunque potrebbe rivelarsi il protagonista principale del prossimo showcase.

La speranza chiaramente è che il prossimo State of Play sia un evento di più ampio respiro con novità e annunci relativi anche ai prossimi giochi in arrivo su PS5, specialmente considerando che al momento la line-up per il 2024 è ancora tutta da definire. Staremo a vedere.