Starfield: alcuni recensori hanno chiesto un codice PS5, rivela il PR di Bethesda

A quanto pare alcuni recensori hanno chiesto a Bethesda un codice PS5 di Starfield: ci ha scherzato su il senior director of PR dell'azienda, Matt Frary, nel tentativo di allentare un po' la tensione dopo un fine settimana di fuoco.

"Ora che è arrivato il weekend vorrei mandare un saluto a quella piccola ma significativa manciata di recensori che hanno richiesto un codice PS5 di Starfield, in maniera tutt'altro che ironica", ha scritto Frary. "Magari non vi ho risposto, ma sappiate che mi avete fatto ridere."

Inevitabilmente il direttore delle PR ha dovuto specificare che il suo post non aveva alcuna intenzione di fare console war, viste alcune reazioni: "Non è una frecciatina diretta alle console Sony, ma a quei professionisti che non controllano il proprio lavoro. C'è gente arrabbiata là fuori: trovate un modo per far passare il rancore, va tutto bene."

Accolto dalla stampa internazionale con voti stellari, Starfield è un'esclusiva Xbox: lo ribadiamo a scanso di equivoci.