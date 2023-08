Starfield, i voti della stampa internazionale dicono che non è 'solo' un buon gioco

Alla fine sono uscite le recensioni di Starfield, e pare che la stampa internazionale abbia davvero apprezzato la nuova esclusiva Xbox, con poche eccezioni. I voti assegnati sono eccellenti, dunque possiamo tirare un sospiro di sollievo: il titolo Bethesda non è "solo" un buon gioco.

Destructoid - 10

GamesRadar+ - 10

Attack of the Fanboy - 10

GamingBolt - 10

Pixel Arts - 10

Infinite Start - 10

Saving Content - 10

Hey Poor Player - 10

VGC - 10

Player 2

XboxEra - 9,7

Gaming Nexus - 9,5

CGMagazine - 9,5

Gamepressure - 9,5

Digital Chumps - 9,5

Forbes - 9,5

Carole Quintaine - 9

Shacknews - 9

Videogamer - 9

GamingTrend - 9

COGconnected - 9

Wccftech - 9

We Got This Covered - 9

RPG Site - 9

Press Start - 9

Worth Playing - 9

Multiplayer First - 9

But Why Tho? - 9

Checkpoint Gaming - 9

Siliconera - 9

Screen Rant - 9

TheXboxHub - 9

Windows Central - 9

WellPlayed - 9

DualShockers - 9

GLHF on Sports Illustrated - 9

PlaySense - 9

Twinfinite - 9

App Trigger - 9

Multiplayer.it - 8,5

Game Informer - 8,5

WellPlayed - 8,5

NPR - 8,5

VG247 - 8

TrustedReviews - 8

Stevivor - 8

TechRaptor - 8

Hardcore Gamer - 8

GamesHub - 8

ComicBook.com - 8

Noisy Pixel - 8

Tom's Guide - 8

TheGamer - 8

Inverse - 8

ZTGD - 8

PC Gamer - 7,5

IGN - 7

PCGamesN - 7

Digital Trends - 7

PCMag - 7

Fondamentale nell'ottica della line-up Microsoft, Starfield sarà il primo di una lunga serie di giochi Xbox first party ed era dunque importante dare il via a questa ribalta nella maniera migliore possibile, con una possibile killer application in grado di spingere le vendite della console.

Nella nostra recensione di Starfield abbiamo lodato i numeri di questa esperienza, i suoi panorami suggestivi, la scrittura e finanche il comparto tecnico, sorprendentemente solido rispetto alla tradizione di Bethesda.