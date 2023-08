Baldur's Gate 3: patch #2 disponibile, con novità e ottimizzazioni

Dettagli della patch

Baldur's Gate III ha ricevuto una nuova patch

In particolare, la patch #2, che pesa poco meno di 600MB, consente di togliere membri del party durante la campagna in modalità cooperativa, ottimizza il gioco e riduce le dimensioni dei salvataggi.

Come preannunciato, ci sono diverse modifiche che riguardano Karlach. Ad esempio viene aggiunta una scena per uno dei finali del personaggio. Non riportiamo informazioni in merito perché si tratta di una grossa anticipazione di un momento molto avanzato dell'avventura. Sappiate però che sono stati aggiunti anche dei dialoghi legati alla nuova sezione per far capire meglio cosa succede.

Per il resto, sono stati eliminati alcuni bug bloccanti, sono stati apportati diversi miglioramenti all'interfaccia e, più in generale, sono stati rivisti moltissimi aspetti del gioco. In effetti la nota di rilascio è davvero lunga.

Larian di suo ha fatto capire che gli aggiornamenti non si fermeranno certo qui e che continuerà a migliorare il gioco, seguendo i feedback della comunità, tanto che ha invitato a inviare segnalazioni di eventuali problemi tramite i suoi canali ufficiali.

Per avere altre informazioni, leggete la nostra recensione di Baldur's Gate 3.