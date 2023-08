"Ero seduto lì a guardare lo show e ho pensato che questo lancio darà inizio a un percorso che ci condurrà a Forza Motorsport , e poi nel 2024 a Senua's Saga: Hellblade 2 , e poi pensiamo a Towerborne che è sullo showfloor, ad Avowed e a tutte quelle cose che ancora non abbiamo rivelato , in arrivo nel 2024 e nel 2025."

"Nella mia mente, il lancio di Starfield sarà quasi come il colpo di pistola all'inizio di una gara , il primo di una lunga lista di giochi first party che arriveranno nel corso di più anni", ha detto West dopo aver assistito alla presentazione di Starfield alla Gamescom 2023 .

Starfield sarà il primo di una lunga serie di giochi Xbox first party : sono queste le parole che il chief marketing officer di Xbox, Jerret West, ha dichiarato ai microfoni di GamesIndustry.biz durante la Gamescom 2023.

Un futuro brillante per Xbox?

Negli ultimi diciotto mesi Xbox ha avuto grandi difficoltà con le produzioni first party, vedi Redfall che veniva visto come una sorta di salvatore della patria ma si è poi rivelato un titolo deludente. Con Starfield le cose andranno diversamente?

Come ho detto, "questo lancio sembra come il colpo di pistola che dà inizio a una gara, che si svolgerà nello specifico nei prossimi due anni. Come addetto al marketing, dunque, sono davvero entusiasta della cosa (...), e sono convinto che siamo all'inizio di qualcosa di davvero speciale."