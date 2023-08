Xena, il cosplay di Koriel della principessa guerriera è identico a Lucy Lawless

Giusto per variare rispetto a quelli tratti da videogiochi e anime e manga, oggi vi proponiamo un riuscitissimo cosplay di Xena realizzato da Koriel. Un lavoro talmente ben fatto che potreste persino confonderlo per uno scatto sul set di Lucy Lawless, l'attrice che ha interpretato la principessa guerriera nella celebre serie TV.

Xena - Principessa Guerriera è probabilmente una serie TV che conoscono tutti coloro nati che seguivano le reti Mediaset negli anni 90. Andata in onda tra il 1995 e il 2001, era nata come uno spin-off di "Hercules", ma in poco tempo ottenne talmente tanto successo da superare la serie madre. Ambientata nell'antica Grecia, narra le avventure eroiche di Xena, "l'invincibile principessa guerriera forgiata dal fuoco di mille battaglie" in viaggio per redimere i suoi peccati passati e trae ispirazione dalle varie mitologie di tutto il mondo, in particolare da quella greca.

Avevamo già visto in passato Koriel interpretare Xena e anche stavolta la cosplayer ci offre una rappresentazione davvero perfetta sotto qualsiasi aspetto. Il costume, come possiamo vedere nello scatto qui sotto è identico all'originale e non manca una cura maniacale per i dettagli. C'è persino il Chackram, l'iconica arma ad anello che la guerriera fa rimbalzare con grande precisione senza lasciare scampo ai suoi nemici.