Genshin Impact: il cosplay di Lyneette di SeeU è una prestigiatrice un po' imbranata

Pochi giorni fa è arrivato l'aggiornamento 4.0 di Genshin Impact che ha introdotto la tanto attesa regione di Fontaine, con annesse nuove missioni e personaggi giocabili. Tra questi c'è anche Lynette, che oggi è protagonista delle nostre pagine grazie al divertente cosplay realizzato da SeeU.

Lynette è un personaggio quattro stelle di elemento Anemo che combatte con le spade. Caratterizzata da un carattere tranquillo e riservato, Lynette è l'assistente del mago e fratello Lyney, con cui si esibisce a Fontaine in spettacoli di magia.

SeeU ha provato a replicare le abilità da prestigiatrice del nuovo personaggio di Genshin Impact esibendosi in trucchi con le carte e giochi di abilità con il cappello, ma il risultato è un vero pasticcio, come potrete vedere nel video qui sotto. In compenso il cosplay nel complesso è davvero di altissima qualità, con parrucca, trucco e costume realizzati con una cura maniacale per i dettagli.