Sword Art Online: il cosplay di Asuna di Urushura è praticamente perfetto

Uno dei punti di forza di Sword Art Online è rappresentato dal suo variegato e carismatico cast, da sempre molto apprezzato dai fan. Di riflesso l'opera di Reki Kawahara ha ispirato anche tanti cosplayer da tutto il mondo, come ad esempio Urushura che ci propone un cosplay di Asuna in versione Titania davvero ben riuscito.

Nel corso dei numerosi archi narrativi di Sword Art Online vediamo i protagonisti assumere nuove identità e aspetti differenti a seconda del mondo virtuale in cui si trovano. Durante le vicende di Alfheim Online, suo malgrado Asuna si troverà intrappolata nei panni di Titania, la regina delle fate, senza alcuna possibilità di poter fuggire e tornare alla realtà.

Il cosplay di Urushuru si basa proprio su questa variante del personaggio, una delle preferite dai fan, caratterizzata da un lungo abito bianco adornato da un grande fiocco rosso sul petto, che in questo caso è stato ricreato alla perfezione, così come acconciatura e altri dettagli, come le orecchie da elfo del personaggio.