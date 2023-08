Dragon Ball: il cosplay di C18 di Palma Hettegger è classico ed efficace

Dragon Ball è un'opera immortale e che riscuote tutt'oggi grande successo nonostante siano passati ormai tantissimi anni dall'inizio delle avventure di Goku. I personaggi della serie sono tra l'altro tra i più gettonati tra i cosplayer, come ci ricorda anche Palma Hettegger, aka pamdroid18, con il suo cosplay di C18.

C18 ha davvero poco bisogno di presentazioni. È uno degli androidi creati dal malvagio Dottor Gelo, ricoprendo un ruolo importante nella saga di Cell, in principio come antagonista dei protagonisti per poi diventare una presenza fissa della combriccola di Goku in Dragon Ball Z e Super.

Pamdroid18 ci propone un cosplay semplice ma nel complesso efficacie e ben riuscito. In particolare il costume è identico a quello del personaggio originale, caratterizzato da una gonna e un giubbotto in jeans con dietro il simbolo del Fiocco Rosso, stivaletti e calze nere.

Sempre rimanendo in tema Dragon Ball, date uno sguardo anche al cosplay di Videl di elia.fery e quello di Bunny Bulma di vanillecos. Cambiando genere, potrebbe interessarvi anche il cosplay di Raiden Shogun da Genshin Impact di bellatrixaiden e quello di Momo Yaoyorozu da My Hero Academia di liz_joestar_.