Setapp: arriva in Europa uno store alternativo all'App Store per iOS

Setapp ha annunciato l'arrivo nel 2024 di un store per app per dispositivi iOS che si porrà come alternativa al classico App Store di Apple.

Come forse saprete, il Digital Markets Act dell'Unione Europa stabilisce una serie di obblighi e divieti per le cosiddette aziende "gatekeeper" del mercato digitale, che saranno costrette ad aprire le loro piattaforme e servizi ad altre compagnie e sviluppatori.

Questo decreto di fatto avrà un impatto importante per l'ecosistema mobile di Apple, che dovrà permettere ai propri utenti di poter scaricare app anche all'infuori dell'App Store, un processo chiamato in gergo sideloading. In caso contrario potrebbe andare incontro a pesanti sanzioni da miliardi di dollari.

Stando alle voci di corridoio, la compagnia di Cupertino dovrebbe implementare il supporto al sideloading a partire da iOS 17 in modo da conformarsi alle normative europee.