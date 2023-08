Ratchet & Clank: Rift Apart, update 1.815.0.0 disponibile su PC: ecco le novità

Ci riferiamo all' update 1.808.0.0 del 9 agosto, che attiva il ray tracing sulle schede AMD andando a risolvere una mancanza in effetti clamorosa per l'edizione Windows di Ratchet & Clank: Rift Apart. Ebbene, il nuovo aggiornamento è molto più essenziale.

Ratchet & Clank: Rift Apart ha ricevuto l' update 1.815.0.0 , che aggiorna la versione PC del gioco targato Insomniac Games introducendo alcune novità rispetto alla precedente patch, che in effetti risale solo a pochi giorni fa.

Una gran bella conversione

Come abbiamo avuto modo di scrivere nella recensione di Ratchet & Clank: Rift Apart per PC, Nixxes ha fatto un ottimo lavoro nel portare il gioco sulla piattaforma Windows, consegnandoci una conversione solida, spettacolare e già ben ottimizzata all'esordio.

Insomma, con questo gioco Sony ha voluto senz'altro ripulirsi un po' la reputazione dopo i tanti problemi che hanno caratterizzato il lancio di The Last of Us Parte 1, che speriamo rimanga un caso isolato nella line-up PlayStation su PC.