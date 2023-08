Ratchet & Clank: Rift Apart, l'update 1.808.0.0 attiva il ray tracing sulle schede AMD

Nixxes ha annunciato l'update 1.808.0.0 per la versione PC di Ratchet & Clank: Rift Apart, che attiva finalmente il ray tracing sulle schede AMD: una feature piuttosto importante, ma che al lancio del gioco purtroppo mancava.

Per poter utilizzare il ray tracing sulle GPU AMD bisogna installare la versione 23.10.23.03 di AMD Software: Adrenalin Edition, oltre ovviamente ad aggiornare il titolo di Insomniac Games alla patch appena pubblicata.

Come abbiamo avuto modo di scrivere nella recensione di Ratchet & Clank: Rift Apart per PC, il ray tracing costituisce senza dubbio un elemento di grande rilevanza all'interno del design del gioco, e la sua mancanza finora sulle GPU AMD pesava non poco.