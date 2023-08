Baldur's Gate 3, la guida ai Compagni, come reclutarli e le loro missioni

Per rendere la guida di più facile lettura abbiamo scelto di seguire l'ordine esatto in cui diventa possibile reclutarli nel mondo di gioco, in seguito al prologo e allo schianto del Nautiloide. Ciascun personaggio sarà corredato da una breve descrizione, dal metodo di reclutamento e dalla missione secondaria che lo caratterizza. Tenete a mente che la loro missione può contenere pesanti spoiler riguardo l'intera narrazione di Baldur's Gate 3, quindi consultate quelle sezioni solamente se siete interessati. Infine, in questa guida non tratteremo le relazioni amorose, che potete invece trovare nella pagina dedicata alle romance .

Ciascun compagno offre una serie di interazioni speciali, dalla possibilità di stringere delle relazioni amorose - le classiche romance - fino ad alcuni dialoghi esclusivi pronti a emergere in determinati momenti della campagna. Ognuno di loro, infatti, dev'essere reclutato in un modo particolare e diventa protagonista di una quest strettamente legata al background, quasi sempre volenterosa di alzare il sipario su sezioni di gioco e ricompense uniche. Nella guida ai compagni di Baldur's Gate 3 abbiamo raccolto tutto quello che c'è da sapere sul reclutamento, le caratteristiche uniche e le missioni esclusive presenti nell'opera.

Nella piena tradizione di Larian Studios, Baldur's Gate 3 mette sul piatto una ricca selezione di Compagni originali, praticamente una serie di personaggi caratterizzati da un profondo background narrativo e da una lunga missione dedicata, che potete utilizzare anche come protagonisti con cui affrontare l'avventura. In caso scendiate in campo con un personaggio creato da zero, invece, questi saranno nientemeno che i membri del vostro party, degli speciali PG che vi accompagneranno nel corso dell'intero viaggio.

Shadowheart (Cuorescuro)

Razza: Mezz'Elfo Alto

Classe: Chierico (Dominio dell'Inganno)

Background: Accolito

Shadowheart è una Chierica dell'Inganno seguace della divinità Shar: questa caratteristica realizza una sorta di paradosso, perché se da una parte vive di poteri divini - ed è una persona tutt'altro che cattiva - l'entità che venera è invece un'incarnazione della morte e del sotterfugio. Si tratta dunque di una personalità che, sotto una scorza dura, nasconde prima un lato più tenero e poi un segreto inquietante. Shadowheart, d'altra parte, conosce una grande evoluzione nel corso della sua missione.

Shadowheart è il primo personaggio che potete reclutare. Può infatti essere liberata già a bordo del Nautiloide, nel prologo, prendendo una chiave da un corpo nella stanza accanto a quella in cui è imprigionata. Una volta abbandonato il vascello Illithid, Shadowheart può essere trovata in tre luoghi una volta iniziata la campagna principale:

Se l'avete liberata nel Nautiloide sarà a pochi metri di distanza dal protagonista sul sito del disastro in spiaggia. Se non l'avete liberata la troverete vicino all'entrata della Cripta poco a nord. Se, infine, non vi siete mai imbattuti in lei perché avete preso altre strade, la incontrerete comunque nel boschetto dei Druidi.

Missione di Shadowheart

Durante i viaggi con Shadowheart, ci sono molte occasioni in cui noterete i suoi commenti nei riguardi di Selune. Parlando con lei, vi capiterà di poter attivare un check di Persuasione (17), per farvi rivelare la sua vera identità: in realtà seguace di Shar. A questo punto, sia in caso vogliate stringere una relazione con lei sia in caso desideraste proseguire nella sua missione, la cosa migliore da fare è fidarsi di lei e accettarla per ciò che è.

Dopo aver salvato il Druido Halsin e ucciso tutti i leader dei goblin, Halsin suggerirà che vi dirigiate verso l'Underdark. Menzionerà anche che c'è un gruppo di Prescelti di Shar, cosa che interessa particolarmente alla nostra chierica. Il prossimo obiettivo è quello di raggiungere un percorso segreto presente nell'Underdark che conduce al tempio di Shar. Il Tempio di Shar consiste in una lunga e impegnativa serie di enigmi che si susseguono uno dietro l'altro: prima dovrete aprire il portone principale spegnendo tutte le porte e azionando il meccanismo magico, dopodiché toccherà recuperare quattro gemme sparse agli angoli della mappa per accedere al Santuario Interno, raccogliere informazioni e anche una serie di ricompense molto interessanti.

Tenete a mente che questo costituisce il momento pivotale nel quale passerete all'Atto 2 di Baldur's Gate 3. Proseguendo nel viaggio in questa direzione, tutti i luoghi che avete esplorato fino a questo momento non saranno più disponibili. Pertanto sarebbe bene chiudere tutte le faccende in sospeso.

La battaglia che segue, quella con Balthazar, si chiude con la scelta più importante di tutte per quanto riguarda Shadowheart e il proseguo della sua missione: starà a voi decidere se farle uccidere o meno la preda che la consacrerà come prescelta di Shar.

Se glielo consentirete:

Shadowheart sarà consacrata a Shar

Isobel morirà

Jaheira morirà e non sarà più reclutabile

Il fabbro Dammon morirà

Art Cullagh morirà e impedirà ad Halsin di unirsi al party

Se non glielo consentirete:

Shadowheart sarà consacrata a Selune e cambierà anche aspetto

La futura battaglia con Ketheric Thorm sarà più semplice

Non morirà nessuno

Viene da sé che la scelta "migliore" è quella di impedirle di commettere l'omicidio.