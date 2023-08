Baldur's Gate 3, la guida all'immenso GdR di Larian Studios

Ci siamo: Baldur's Gate 3 ha fatto il suo esordio sul mercato e ha scatenato un terrificante terremoto nel mondo dei videogiochi. Alcuni sviluppatori sono corsi ai ripari, affermando che non bisogna aspettarsi che i loro titoli siano al livello di quello di Larian Studios. L'opera, nel frattempo, sta infrangendo tutti i record registrati da Steam, trasportando orde di vecchi e nuovi appassionati sulle sponde di un immaginario ormai al limite della leggenda. Si tratta di un videogioco immenso, gargantuesco, elefantino: sì, bisogna utilizzare parole desuete per spiegare quanto sia effettivamente grande questo RPG.

46 classi, centinaia di equipaggiamenti, alberi di abilità segreti, dozzine di scelte che possono portare conseguenze tragiche: Baldur's Gate 3 può senza dubbio spaventare i deboli di cuore, specialmente coloro che si possono sentire soverchiati di fronte a cotanta mole di contenuti. Ma non c'è da avere paura: benvenuti nella guida completa di Baldur's Gate 3, una raccolta di trucchi, consigli e soluzioni pensate per accompagnarvi alla scoperta della Costa della Spada. Dal momento che l'opera di Larian Studios è tanto grande, la guida è in costante aggiornamento: aggiorneremo le pagine già pubblicate e ne creeremo di nuove, pertanto vi consigliamo di tenerla d'occhio e aggiungerla ai preferiti.