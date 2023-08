Baldur's Gate 3, consigli, trucchi e meccaniche da conoscere assolutamente

Baldur's Gate 3 è un videogioco monumentale. Frasi di questo genere di solito suonano come esagerazioni, ma nel caso dell'ultimo lavoro di Larian Studios si tratta quasi di una definizione riduttiva. L'opera ha infatti messo in allerta diversi sviluppatori che sono arrivati a dichiarare che: "Non bisogna aspettarsi che questa sia la normalità". Temono, infatti, che il pubblico faccia l'abitudine a una tale mole di contenuti, a una simile varietà nell'elemento RPG, a una quantità di scelte capaci di accompagnare i giocatori per centinaia di ore. Baldur's Gate 3 è un videogioco estremamente complesso, perché partendo dalle fondamenta della quinta edizione di Dungeons & Dragons innesta una lunga serie di nuovi sistemi, svelando costantemente nuovi segreti. Proprio per questo motivo abbiamo deciso di realizzare una guida fatta di trucchi, consigli e delle meccaniche fondamentali di Baldur's Gate 3 da conoscere per vivere al meglio l'avventura. In ordine sparso, analizzeremo una lunga serie di cose che bisogna sapere assolutamente prima di imbarcarsi in uno tra i viaggi più assurdi dell'anno. Preparatevi, perché questo sarà un tuffo molto in profondità nella tana del coniglio bianco.

Interagire con il mondo Tenete sempre d'occhio l'ambiente Baldur's Gate 3 amplia il già incredibile livello di interazione ambientale incontrato in Divinity: Original Sin 2. Ciò significa che in esplorazione, in combattimento e in qualsiasi situazione bisogna sempre tenere a mente delle centinaia di opzioni a disposizione. È possibile dare fuoco alle superfici, distruggere oggetti dello scenario, addirittura metterseli in tasca. Si può utilizzare qualsiasi abilità di movimento fuori dal combattimento per raggiungere zone irraggiungibili, per sfruttare la verticalità e arrivare sui tetti, per spostare compagni e avversari. È possibile raccogliere barili esplosivi e posizionarli durante le battaglie, si può utilizzare il fuoco per infiammare le armi e accendere torce, si possono distruggere elementi della scenografia come le stalattiti per farle piovere in testa ai nemici. Tenendo premuto ALT quando ci si trova in esplorazione si attiva l'interfaccia completa, che mostra il nome di ogni singolo corpo o oggetto interagibile presente nella schermata. Tenendo premuto SHIFT e Spazio, invece, è possibile accedere alla modalità a turni anche durante le fasi rilassate, in modo da interagire con personaggi particolarmente sfuggenti, oppure affrontare determinati tipi di trappole in sicurezza. È altresì importante tenere a mente che si può dividere il gruppo e riposizionarlo secondo le proprie esigenze, in modo tale ad esempio di piazzare un ranger e un mago in posizioni sopraelevate prima di avviare un determinato scontro con il proprio tank. Insomma, si tratta di un sistema che praticamente non conosce limiti. Per esempio, state per bere una pozione di cura? Bene, ricordate che potete invece lanciarla in modo che si infranga in mezzo a due personaggi per curarli entrambi.

Interagire con altre creature Potete ammaliare i personaggi, ma scopriranno che l'avete fatto Tale libertà si riflette anche nel profondo tessuto di interazioni che regolano gli NPC presenti nel mondo di Baldur's Gate. Si può dialogare con qualsiasi creatura, ed è possibile anche avviare transazioni con ciascuna di esse: anche se non sono dei mercanti, è sufficiente premere l'apposito pulsante nell'angolo in basso a sinistra per accedere al suo inventario. Tutti gli incantesimi hanno effetto su tutti i personaggi, pertanto è bene tenere a mente che si può sfruttarli durante l'esplorazione per risolvere qualsiasi genere di situazione, per esempio ammaliando o addormentando una guardia. Capacità come Parlare con gli animali consentono inoltre di interagire anche con scoiattoli, ratti e dozzine di altre entità che potrebbero custodire molte più informazioni del cittadino medio: ci sono intere missioni disponibili unicamente per chi è in grado di chiacchierare con le bestie, oppure con i morti. Inoltre è bene sapere che in Baldur's Gate 3 è possibile uccidere qualsiasi NPC, anche a costo di privarsi di missioni fondamentali; come se non bastasse, spesso ci si imbatte in battaglie apparentemente impossibili: è il caso del comandante che invade il Nautiloide durante il prologo. Anche se viene suggerito di ignorare il nemico e concentrarsi sulla missione, riuscire ad abbatterlo garantisce una ricompensa unica - nel caso specifico una spada fiammeggiante - ma questa regola vale per qualsiasi scontro presente nell'opera.

Classi magiche e incantesimi Le gioie e i dolori dell'essere un mago Dal momento che Baldur's Gate 3 mette sul piatto diverse classi magiche, in questi giorni ci avete chiesto in molti come si apprendono nuovi Incantesimi. La questione è al tempo stesso semplice e complicata: Warlock, Stregoni, Chierici, Paladini, Maghi e Bardi - oltre ad alcune sottoclassi - ottengono costantemente nuove scelte, ma il modo in cui ciò accade varia a seconda della classe in esame. In senso stretto, solamente i Maghi possono imparare nuovi incantesimi nel mondo di gioco: una volta messe le mani su una pergamena, è possibile spendere una discreta somma per trascriverla nel libro del Mago, e a quel punto sarà pronta per la preparazione; di fatto l'enorme arsenale dei Maghi è uno dei loro più grandi punti di forza, specialmente in confronto a classi come lo Stregone. La maggior parte delle altre classi, infatti, impara nuovi Incantesimi solo nel momento in cui sale di livello; ciò è in realtà inaccurato, perché alcune classi come Chierici e Paladini conoscono già tutti i rispettivi incantesimi, e devono semplicemente raggiungere il livello necessario per poterli usare. Ci sono diverse cose da sapere sugli Incantesimi: prima di tutto, alcune classi necessitano di sceglierli e prepararli all'accampamento, altre hanno quelli che conoscono sempre a disposizione, tutte devono fare ricorso a degli specifici Slot - corrispondenti ai livelli degli incantesimi - che incrementano con l'incedere dei livelli della classe. Equipaggiando un Incantesimo di livello inferiore in uno slot superiore, questo acquisterà potenza secondo una meccanica chiamata Upcasting; ciò funziona particolarmente bene con il Warlock, dal momento che i suoi Slot ottengono tutti il livello più alto disponibile. Inoltre, alcuni Incantesimi richiedono Concentrazione per essere lanciati: si tratta delle magie che portano effetti continuativi che potrebbero essere interrotti da una distrazione oppure per volontà del caster stesso. L'ultima cosa da sapere e che una volta consumati gli Slot, per poterli ricaricare, è necessario riposare. Questa è solamente un'analisi superficiale degli Incantesimi, che tratteremo meglio in una guida dedicata.

Danni non letali I danni non letali In Baldur's Gate 3, in qualsiasi momento, è possibile attivare un'abilità passiva che consente di infliggere danni non letali ai nemici. Questa caratteristica è a dir poco fondamentale in un titolo come quello di Larian: spesso capita di trovarsi attaccati da creature che non sanno quel che stanno facendo, o che magari si trovano in possesso di informazioni preziosissime per determinati membri del nostro party. Attivando la modalità non letale, è possibile metterli fuori gioco per poi scambiare quattro chiacchiere con loro senza dover ricorrere a Incantesimi come Parlare con i morti. Per attivarla è sufficiente accedere al sottomenù delle Passive nella parte bassa dell'HUD e selezionarla, cambiando tutti i danni inflitti da ciascun membro del party in varianti non letali. La contropartita, in questo caso, è che il danno sarà lievemente ridotto: colpire un nemico con una spadata di piatto non ha gli stessi effetti di un affondo.

Ispirazione L'ispirazione consente di rilanciare i dadi Quella dell'ispirazione è una meccanica particolare di cui è necessario tenere sempre conto: sostanzialmente si tratta di punti che è possibile spendere per lanciare nuovamente il dado in occasione di un Check. È possibile accumularne fino a un massimo di quattro, e il loro ottenimento è sotteso al compimento di azioni in linea con la storia di un determinato personaggio. Cosa significa? Se, per esempio, il vostro personaggio ha un passato da Soldato, uccidere dieci nemici in un singolo combattimento fornisce Ispirazione. Ci sono tantissimi modi per ottenere Ispirazione, nel primo atto sono oltre dieci per ogni background, e non sono assolutamente legati al solo combattimento, ma al completamento di missioni secondarie e talvolta anche a semplici opzioni di dialogo. Si tratta di un metodo eccellente con cui Larian ha integrato una fra le meccaniche di D&D sottese all'interpretazione del Master.

Occhio non vede, cuore non duole Si può borseggiare ogni singolo oggetto nell'inventario di un NPC Il mondo di Baldur's Gate 3 è pieno di regole: non rubare, non uccidere gli innocenti, non compiere di fronte ai Paladini atti che infrangerebbero il loro giuramento, e ovviamente non dare sfogo a istinti che rischierebbero di infastidire il vostro interesse amoroso. Ma nei giochi di Larian Studios vige una regola d'oro che regna sopra tutte le altre: se nessuno l'ha visto, significa che non è mai successo. E questo include anche i vostri membri del party. Potete lasciare i vostri compagni all'accampamento, oppure a fare compere da un mercante, e fare tutto ciò che non volete mai che sappiano, in totale sicurezza. Questo vale per il più piccolo dei furti, ma anche per colpi degni della gilda dei ladri, per esempio liberando di nascosto agli occhi di tutti un prigioniero incatenato nel sotterraneo di una fazione. La furtività e il controllo disgiunto dei membri del gruppo possono fare vere e proprie magie, altro che i Maghi.

Poteri Illithid L'albero delle abilità Illithid L'incipit di Baldur's Gate 3 si svolge all'interno del Nautiloide, un'aeronave Illithid nel cui il protagonista e altri personaggi si trovano loro malgrado prigionieri. Qui, un Mind Flayer innesta un parassita nella mente del nostro eroe, trasformando di fatto quella di liberarsi di tale peso nel motore dell'intera avventura. C'è, tuttavia, un'altra strada: scegliendo di sfruttare le opzioni di dialogo legate al parassita, si aprirà la possibilità di consumare ulteriori esemplari al fine di accedere a un albero delle abilità segreto (dopo circa tre parassiti) richiamabile con il tasto B. Questo spalanca i cancelli su una pletora di abilità attive e passive estremamente potenti, da Buco Nero fino a Esplosione Mentale; tale potere però ha un prezzo, e nel pieno stile di Larian Studios le conseguenze si pagano solamente nel lungo, anzi, lunghissimo periodo. Questa è un'ulteriore occasione per invitarvi a non prendere sottogamba le scelte che compiete in un gioco di Larian: niente accade per caso.

I Giuramenti del Paladino e la sottoclasse nascosta Infrangere il giuramento è il primo passo verso il lato oscuro Il Paladino è una classe particolare. Essendo una delle più forti in assoluto, incontra un limite nel Giuramento divino che alimenta i suoi poteri: un giocatore che sceglie di sottostare a tale patto non deve assolutamente infrangerlo, pena la perdita di tutte le abilità ottenute. Infrangendo il giuramento, infatti, un Paladino viene portato al cospetto di un'entità che offre diverse opzioni: è possibile fare ammenda per i propri peccati, altrimenti si può diventare un Apostata, perdendo l'accesso alle abilità divine ma trasformandosi in una sorta di guerriero reietto, una specie di Anakin Skywalker nell'universo di D&D. L'Apostata può infatti fare affidamento su capacità oscure come Controlla Non Morto e altre abilità che richiamano la fantasia del guerriero sacro caduto, sacrificando invece l'aura di sacralità e le capacità della luce che solitamente guidano il suo gameplay. Ok, ma come si infrange il Giuramento? Ogni Giuramento è diverso ed è legato a degli obblighi particolari: Il Giuramento della Devozione richiede di aiutare i deboli e di dimostrarsi un faro di speranza, pertanto per infrangerlo è sufficiente compiere qualsiasi atto malvagio o crudele. Rimangiarsi la parola, attaccare qualcuno che si è promesso di non ferire e altri gesti di questo tipo sono sufficienti per spezzarlo. Rispettare la legge è fondamentale: anche solo il furto può portare all'apostasia.

