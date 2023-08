Monitor curvo Samsung da 24 pollici in offerta Amazon: pensato per chi cerca un modello economico

Se siete in cerca di un monitor curvo ma il vostro primo obiettivo è non spendere troppo, potete optare per il Samsung S36C, uno schermo curvo (1800R) in 1920 x 1080 a 75 Hz, ora in offerta su Amazon. Lo sconto segnalato è di 14.40€, ovvero del 13% rispetto al prezzo più basso recente. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo più basso recente era 114.30€, come indicato da Amazon. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Il Samsung Monitor S36C (‎S24C366) propone uno schermo curvo a 1800R da 24 pollici con risoluzione massima pari a 1920 x 1080. La frequenza di aggiornamento è invece 75 Hz. Supporta FreeSync, Eye Saver Mode, Game Mode, Eco Saving Plus e Flicker Free. Dispone poi di un ingresso HDMI, D-Sub e un ingresso audio. Non si tratta di uno schermo da gaming, ma può essere un monitor adeguato per lavorare e giocare titoli a 1080 e 60 FPS senza troppe pretese e, più importante, senza spendere cifre troppo alte.