PS5: i partecipanti all'EVO 2023 lamentano problemi con le porte USB della console

Alcuni partecipanti del torneo EVO 2023 di quest'anno hanno riferito di aver riscontrato problemi con le prese USB di PS5, con quest'ultime che, sostanzialmente, si sono sfaldare lasciando alcuni pezzi dentro i connettori dei controller.

Gli utenti più esperti di picchiaduro sono soliti utilizzare controller specifici, che spesso sono fighting stick ma quasi sempre sono comunque cablati. Il principio generale del giocatore "pro" è infatti quello di ridurre al minimo la latenza e le interferenze utilizzando esclusivamente controller cablati.



Non è una situazione comune all'utenza generale, motivo per il quale, probabilmente, le prese USB di una console sono sottoposte a uno stress forse anche inatteso durante eventi come l'EVO 2023.

Il risultato di questa situazione particolare è emerso proprio nel corso del recente evento dedicato ai picchiaduro, dove diversi utenti hanno riferito che i propri controller personali sono stati rovinati dalle prese USB delle PS5 utilizzate per i match.