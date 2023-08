Xbox: una nuova console e altro hardware in arrivo nel 2025, per un leaker

Secondo il noto leaker Nick "Shpeshal Nick" Baker, dal podcast Xbox Era, Microsoft avrebbe in sviluppo una nuova console prevista arrivare prossimamente, oltre a "nuovi hardware" non meglio identificati per il 2025.

Ovviamente va preso tutto come voci di corridoio assolutamente non controllate, anche perché la fonte in questione non rappresenta proprio il massimo dell'affidabilità a guardare i precedenti, ma non è escluso che la compagnia abbia effettivamente in lavorazione una sorta di piattaforme mid-gen, cosa che fa guardare a queste voci con un certo interesse.

D'altra parte, si succedono da tempo i rumor su PS5 Pro e PS5 Slim, cosa che farebbe pensare a una lecita risposta da parte di Microsoft con qualche revisione delle proprie console Xbox Series X|S. In effetti, guardando anche alla generazione scorsa, ci si troverebbe adesso in tempi maturi per sapere qualcosa degli eventuali rilanci di "metà generazione" per le console attuali.