PS5 Pro e Slim in arrivo? Tra sconti e grandi vendite, è troppo presto o no?

Considerando quanto PS5 sta ancora vendendo attualmente nella sua versione standard, sembra impossibile che Sony abbia davvero intenzione di lanciare nuove versioni della console nel prossimo futuro, eppure gli indizi in questo senso non mancano. Abbiamo visto l'annuncio ufficiale sui 40 milioni di PS5 venduti finora, ovvero in circa due anni e mezzo, cosa che la mette più o meno al pari del ritmo di vendita di PS4 ma con tutte le difficoltà incontrate nella prima parte di questa generazione a causa dei problemi di produzioni e approvvigionamento scorte. Si tratta di una console che va a ruba, e questo peraltro sembra anche che avvenga indipendentemente dall'uscita di grossi giochi esclusivi o meno. Se a questo si aggiunge il fatto che si tratta di una console non propriamente piacevole alla vista, quasi complicata da mettere in casa viste le sue dimensioni assurde, viene da pensare che non ci sia veramente alcun bisogno di spingere su novità di alcun tipo per vendere di più.

Ieri ci chiedevamo se il fatto di concentrarsi sui live service avesse senso o meno, ma in ambito software qualcosa da registrare probabilmente c'è: Sony continua a vendere tanto anche su questo fronte, ma i costi di produzione aumentano in maniera esponenziale, così come i tempi di sviluppo, mentre la vendita di esclusive tende a diminuire di generazione in generazione, dunque è probabile che ci sia bisogno di una scossa in termini di produzione di videogiochi. Ancora più dubbia, forse, è però la necessità di produrre nuovi hardware, considerando che su questo fronte sembra non ci sia proprio bisogno di ulteriore spinta: PS5, peraltro, viene venduta in attivo già da un anno abbondante, dunque anche dal punto di vista economico non ci sono forse grandi margini di miglioramento da sfruttare, senza parlare del fatto che il lancio di modelli aggiornati potrebbe sembrare una sorta di schiaffo in faccia a 40 milioni di utenti che hanno dato fiducia alla console attuale.