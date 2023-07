PS5, vendite per oltre 40 milioni di unità: arriva l'annuncio ufficiale di Sony

Le vendite di PS5 hanno superato quota 40 milioni di unità in tutto il mondo: un risultato straordinario per la console Sony, che ha spinto il presidente Jim Ryan a pubblicare sul PlayStation Blog un messaggio di ringraziamento nei confronti degli utenti.

"Abbiamo lanciato PlayStation 5 a novembre 2020 e il mondo si trovava in una condizione del tutto diversa rispetto a quando avevamo annunciato la console nel 2019", ha scritto Ryan. "Nonostante le sfide senza precedenti causate dal COVID, i nostri team e i nostri partner hanno lavorato diligentemente per far arrivare PS5 in tempo."

"Abbiamo continuato a fronteggiare venti avversi con la pandemia, e ci sono voluti mesi prima che le catene di approvvigionamento si normalizzassero in modo da avere scorte a sufficienza per tenere il passo della domanda."

"Per più mesi di quanti mi piaccia ricordare, abbiamo continuato a ringraziare la nostra community per la pazienza dimostrata durante la risoluzione di questi problemi. Ma ora l'offerta di PS5 è ben rifornita, e la domanda viene finalmente soddisfatta."

Jim Ryan, presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment

"Con il supporto dei fan PlayStation abbiamo raggiunto il traguardo di 40 milioni di PS5 vendute ai giocatori dal lancio. Un ringraziamento sentito va alla nostra community, senza di voi questo risultato sarebbe stato un compito impossibile."

"PS5 è stata lanciata con il miglior catalogo di titoli della nostra storia, e lo sprint per garantire grandi contenuti prosegue senza sosta. Partendo dagli innovativi indie fino ai blockbuster AAA, al momento sono disponibili oltre 2.500 giochi per PS5 e non è mai stato un momento migliore per godersi PS5."

"Solo negli ultimi due mesi abbiamo visto titoli incredibili realizzati dai nostri partner, tra i quali Final Fantasy XVI, Diablo IV e Street Fighter 6. Dal lancio di PS5, i giocatori hanno goduto di una selezione di fantastici titoli, che dimostrano quanto i videogiochi sappiano essere profondi e creativi come qualsiasi altro mezzo di intrattenimento. A tale scopo, ecco di seguito 40 giochi che sono stati votati dai giocatori PlayStation."

PS5, i giochi top

"Una grande aggiunta alla generazione PS5 è stata la nostra gamma di accessori. Negli ultimi due anni e mezzo abbiamo svelato nuovi modi in cui i giocatori possono personalizzare la propria esperienza di gioco, portando colori e sfumature entusiasmanti nelle loro case."

"Abbiamo sviluppato una gamma di colorazioni per il controller wireless DualSense e le cover della console PS5: questi accessori si sono dimostrati molto popolari, poiché i giocatori vogliono che la loro PS5 rifletta pienamente i propri gusti."

"Abbiamo sviluppato PS5 prendendo la nostra community come punto di riferimento, il che ci ha portato a offrire grandi innovazioni, come i grilletti adattivi e il feedback aptico del controller DualSense e PlayStation VR2."

"PlayStation Studios e i nostri partner di terze parti hanno sfruttato queste funzionalità per espandere i loro strumenti creativi, in modo da offrire un salto generazionale nelle esperienze offerte ai videogiocatori. Grazie ancora per il vostro continuo supporto a PlayStation."