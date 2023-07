Remnant 2: in arrivo delle correzioni per i problemi della cooperativa con gli amici su PS5

In un tweet , Gunfire ha dichiarato di aver identificato il problema e di voler pubblicare presto una soluzione. Il primo passo è l'aggiunta di un elenco di amici con cui i giocatori non possono attualmente interagire. Gunfire ha detto che sta lavorando per fare in modo che i giocatori possano invitare gli amici da quella lista. "Ci scusiamo per il disturbo!" Ha detto Gunfire.

Remnant 2 dovrebbe consentire ai giocatori di invitare gli amici dal menu Amici sotto la scheda Sistema, ma per qualche motivo questa schermata era assente dalla versione PS5 del gioco. Gunfire Games ha dichiarato di essere ancora al lavoro per risolvere questo problema della versione PlayStation 5 .

Remnant 2: le correzioni per PS5

Gunfire

Gunfire ha scritto tramite Twitter: "Abbiamo pubblicato un hotfix per Remnant 2 per PS5 con miglioramenti alle prestazioni dell'interfaccia utente dei menu, correzioni di bug e un'attenuazione dei commenti vocali del giocatore, come richiesto dai giocatori dell'Early Access."

"Abbiamo identificato il problema degli inviti agli amici di PS5 e contiamo di risolvere il problema molto presto! Potreste notare che c'è un elenco di amici con cui non potete interagire: è il primo passo per risolvere il problema e stiamo lavorando affinché possiate invitare gli amici da quell'elenco. Ci scusiamo per il problema!"

Ricordiamo che Remnant 2 è uno sparatutto in terza persona che, con la sola esclusione della sequenza iniziale, può essere giocato completamente in cooperativa. Esplorando i mondi dei nostri amici non otteniamo progressi nel nostro mondo, ma possiamo guadagnare molteplici ricompense e punti esperienza.

Vediamo anche quanti mondi ci sono e quali parti sono generate proceduralmente.