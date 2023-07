Remnant II: ecco quanti mondi ci sono e quali parti sono generate proceduralmente

Remnant 2 è disponibile per tutti da oggi, 25 luglio 2023 e molti giocatori si lanceranno all'interno di questa nuova avventura che promette di essere massiccia. La maggior parte dei giocatori vivranno però un'avventura leggermente diversa rispetto a quella di altri, in quanto i mondi di gioco sono posizionati in ordine parzialmente casuale e anche le loro mappe sono generate parzialmente in modo procedurale. Come funziona però questo sistema e quanti mondi ci sono effettivamente?

Prima di tutto, bisogna sapere che una volta iniziata una partita e fatto l'accesso a un mondo, questo non cambierà a ogni nuovo tentativo: Remnant 2 non è un rogue-lite, quindi in caso di morte nulla cambia. In ogni mondo, pur essendo generato casualmente all'inizio della nostra esplorazione, ci saranno delle piccole aree legate alla storia che appariranno sempre. Per poter cambiare i mondi di gioco, sarà necessario ricreare il mondo dalla Pietra del Ward 13: in tal caso si perdono progressi nei mondi, ma non si perdono livelli, oggetti e abilità. La trama principale non sarà influenzata ma si perderanno le missioni secondarie dei mondi. Il vantaggio del "reroll" dei mondi è anche che è possibile cambiare il livello di difficoltà senza dover ricominciare da capo con un nuovo personaggio.