Gamescom 2023: NetEase svelerà un nuovo gioco, Where Winds Meet e due titoli editi da Quantic Dream

I dettagli sui giochi di NetEase Games per la Gamescom 2023

Dustborn

Where Winds Meet è un gioco d'azione presentato per la prima volta alla Gamescom 2022: un anno dopo tornerà quindi a far parlare di sé. Non abbiamo ancora un'idea precisa della data di uscita e delle piattaforme previste, sebbene si supponga che arrivi almeno per PC, PS5 e Xbox Series X|S. Sappiamo però che è ispirato alla Cina della Dinastia Song e che saremo un combattente armato di spada, arco e in grado di usare la arti marziali. Ci saranno nemici umani, ma anche ultraterreni in una trama che mescola storia e leggenda. In generale, sembra ricordare open world di successo come Assassin's Creed e Ghost of Tsushima, con il suo mondo aperto, la possibilità di arrampicarsi e non solo.

Lysfanga: The Time Shift Warrior, edito da Quantic Dream, è un gioco d'azione con visuale isometrica nel quale possiamo riavvolgere il tempo per creare cloni della protagonista, così da sconfiggere orde di nemici con più versioni del nostro personaggio che ripeteranno le nostre azioni. Dovremo anche esplorare e risolvere enigmi basati sull'uso ragionato dei nostri cloni.

Dustborn, invece, è un gioco narrativo più vicino allo stile di Quantic Dream. Guideremo una banda di reietti attraverso i "Divided States of America". Sarà un gioco basato sulle scelte ambientato nell'anno 2030 con uno stile grafico da graphic novel. Non mancheranno però fasi più d'azione nelle quali possiamo usare gli Echo, parole arcane che possono essere usate contro i nemici e gli amici.