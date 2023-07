Elden Ring: video mostra la prima partita al mondo completamente in coop e senza subire alcun colpo

Elden Ring è stato pubblicato un anno e mezzo fa, ma continua a essere uno dei giochi più apprezzati da molti giocatori. Anche su YouTube e Twitch, i content creator giocando al videogame per il proprio pubblico, ma dopo tutto questo tempo devono ovviamente inventarsi qualcosa di nuovo per mantenere l'attenzione degli appassionati. Ora, ad esempio, Bushy e Ainrun hanno completato per la prima volta in assoluto un'intera partita a Elden Ring completamente in coop senza mai farsi colpire da un nemico. Ad oggi una sfida "no hit" era stata completata solo in single player. Potete vedere un video riassuntivo qui sotto.

I due content creator usano una mod che permette di essere sempre in coop all'interno di una sola partita. Di norma bisognerebbe rievocare il secondo giocatore in ogni nuova area e quest'ultimo dovrebbe completare alcune sequenze di gioco nella propria partita per poter rimanere al passo con il primo giocatore. Va quindi precisato che questa sfida non può essere propriamente completata nel gioco base senza mod. Inoltre, la mod purtroppo causa alcuni bug: in un paio di situazioni questi vanno a favore dei giocatori, in altre invece rendono loro la vita più complicata. In generale, comunque, giocare in cooperativa rende più complesso capire cosa faranno i nemici, quindi in alcune situazioni è più difficile rispetto a una sfida in single player.