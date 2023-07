Elden Ring: un pesce rosso chiamato Tortellini ha battuto la prima fase di Malenia, ecco il video

Elden Ring è un gioco difficile? Siamo certi che molti diranno di no, ma rispetto alla media dei videogiochi non è certamente un gioco facile e, soprattutto, alcuni suoi boss sanno essere impegnativi. Un esempio è Malenia, Lama di Miquella, che ha messo molti alla prova. Tutti coloro che non sono nemmeno riusciti a sconfiggere la prima fase del boss non saranno quindi felici di sapere che anche un pesce rosso (chiamato Tortellini) è stato in grado di farcela.

Come potete vedere nel video poco sotto, lo streamer PointCrow - proprietario di Tortellini - ha condiviso un breve estratto di un video dedicato all'impresa (la versione completa non è ancora online). Il pesce rosso è stato in grado di battere la prima fase di Malenia, ma non sappiamo per il momento se abbia effettivamente completato l'intera battaglia.