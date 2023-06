Elden Ring: Bandai Namco condivide nuovi dati, compresi i nemici più uccisi

Le informazioni sono aggiornate fino al 31 maggio 2023 e partono dal 25 febbraio 2022 , ovvero la data di uscita. Si parla di battaglie del Colosseo, numero di nemici sconfitti e non solo. Bandai Namco afferma: "Innanzitutto, cercate una breve tregua presso la Grazia e prendetevi un momento per riflettere sul vostro viaggio nell'Interregno. Il percorso per diventare il Lord Ancestrale è impegnativo, ma molti hanno perseverato e possono raccontare le vere storie delle loro cicatrici di battaglia. La comunità di Elden Ring ha fatto molto da quando il gioco è stato pubblicato, ma c'è ancora molto da sperimentare ed esplorare. Il mondo dell'Interregno è pericoloso, ma la vittoria è possibile, sia che si decida di andare avanti da soli o di chiamare un alleato. Lode a tutti i Lord Ancestrali!"

Il pubblico di tutto il mondo non vede l'ora di scoprire qualcosa di più su Shadow of the Erdtree, ma non è ancora arrivato il momento. Bandai Namco non ci lascia però completamente a bocca asciutta e condivide una nuova serie di dati legati ad Elden Ring , che ci permettono di avere un'idea dei risultati raggiunti dai giocatori di tutto il mondo.

I dati di Elden Ring

I dati di Elden Ring in formato immagine

Come potete vedere dall'immagine qui sopra, da quando sono disponibili, i Colossei hanno visto 82 milioni di battaglie. Potete anche vedere quali sono le cinque animazioni più utilizzate nel gioco, anche se purtroppo non abbiamo dei numeri specifici.

Viene poi detto che i giocatori hanno usato la rinascita circa 38.6 milioni di volte, un numero non troppo elevato a conti fatti considerando che nel gioco non scarseggiano gli oggetti necessari per completare questo procedimento che è disponibile in una fase tutto sommato iniziale dell'avventura (ma dipende da quali regioni si affrontano per prime, va detto).

Per quanto riguarda i peccati, in Elden Ring ci sono stati 526.843 assolvimenti: anche in questo caso è un numero veramente limitato. Significa che pochi compiono peccati oppure che la maggior parte dei giocatori non se ne preoccupa?

Infine, vediamo che 11.7 milioni di giocatori hanno ottenuto lo spadone della Luna Nera, che è legato alle missioni di Ranni. L'ultimo numero condiviso è quello dei nemici uccisi: parliamo di 197 miliardi, ovvero 24 nemici per ogni persona viva sulla Terra. Tra i tipi di nemici più abbattuti troviamo l'albinauro con la mazza, poi il cadavere putrido magico, il soldato esiliato con la balestra, l'albinauro con spada curva e infine il semi-umano con spada curva e scudo.

Vi ricordiamo infine che l'uscita di Elden Ring: Shadow of the Erdtree è prevista nel medio / lungo periodo.