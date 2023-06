Monster Hunter Rise e Sunbreak: dati di vendita aggiornati a giugno 2023, è un successo enorme

Capcom ha condiviso nuovi dati di vendita dedicati a Monster Hunter Rise e alla sua espansione Sunbreak. Sulla base di quanto indicato, le unità (spedite + vendute in digitale) del gioco base sono pari a 13 milioni, mentre nel caso di Sunbreak sono pari a 6 milioni.

I dati precedenti risalivano a gennaio 2023 ed erano pari a 12.7 milioni e 5.4 milioni (Rise e Sunbreak rispettivamente). Questo significa che negli ultimi sei mesi circa sono stati venduti 300.000 Rise e 600.000 Sunbreak. Ricordiamo che alcune edizioni del gioco includono sia Rise che Sunbreak, quindi in tal caso conta comunque come doppia vendita.

Precisiamo come sempre anche che "spedite" non significa vendute. La maggior parte delle unità spedite sono state vendute, ma una minima parte potrebbe ancora essere nei negozi. In ogni caso, in linea di massima il numero non è troppo diverso dalle vendite effettive, quindi possiamo per certo affermare che Monster Hunter Rise e la sua espansione sono un successo.