Nintendo Switch Online: arriveranno altre retro-console? Nintendo resta vaga

Nel corso dell'83° General Meeting annuale degli azionisti, uno di questi ha rivolto alcune domande al presidente di Nintendo, chiedendo in particolare gli eventuali programmi futuri di espansione per il servizio Nintendo Switch Online, soprattutto per quanto riguarda l'aggiunta di altre retro-console nel catalogo dei giochi gratuiti per gli abbonati.

Domande e risposte su Nintendo Switch Online

"Pensate di fornire i giochi Nintendo 3DS all'interno di Nintendo Switch in futuro, in maniera simile a quanto fatto con Nintendo 64 su Switch Online?" A questa domanda, Furukawa ha risposto "I membri di Nintendo Switch Online possono giocare raccolte di titoli Famicom, Super Famicom e Game Boy su Nintendo Switch. Utenti con il Pacchetto Aggiuntivo possono giocare anche a raccolte per Nintendo 64 e Game Boy Advance. Per quanto riguarda titoli per altre piattaforme, apprezzo la domanda me al momento non ho dettagli da fornire".

Ovvero una vera e propria non risposta da parte di Furukawa, che si è schierato dietro il classico "no comment" dietro la richiesta di informazioni sull'espansione delle retro-console di Nintendo Switch Online. Successivamente, un altra domanda è stata "Sarà possibile giocare software rilasciato su Nintendo GameCube o Wii U su Nintendo Switch?" A cui Furukawa ha risposto dicendo "Tra i giochi rilasciati per Nintendo GameCube, le versioni HD di Pikmin 1 e Pikmin 2 sono state messe a disposizione il 22 giugno su Nintendo Switch".

Insomma, Furukawa ha agilmente scansato le domande senza dare alcuna risposta precisa, dunque resta il mistero. A questo punto, è possibile che un'espansione delle console storiche nel catalogo dei giochi scaricabili di Nintendo Switch Online possa arrivare con la prossima console Nintendo, di cui si sta parlando in questi giorni anche per quanto riguarda la potenza prevista.