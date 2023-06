Persona 6, alcuni dettagli arrivano dal leaker di Persona 3 Reload e 5 Tactica

Qualche possibile dettaglio su Persona 6 è stato riferito dallo stesso leaker che ha anticipato con precisione gli annunci di Persona 3 Reload e Persona 5 Tactica, cosa che ci fa prendere le informazioni in questione con una certa attenzione.

Si tratta comunque di voci di corridoio, dunque potrebbero non corrispondere affatto alla realtà. In ogni caso, l'utente Twitter in questione ha riferito che Persona 6 è in sviluppo presso un team composto in buona parte da persone che non hanno lavorato in precedenza alla serie, salvo alcune figure importanti, cosa che dovrebbe garantire un po' di innovazione e freschezza di idee.

Buona parte del team impegnato su Persona 6 è composto inoltre da sviluppatori che hanno lavorato a Persona 3 Reload e Persona 5 Tactica, dunque non si tratta proprio di novellini, ma hanno avuto un approccio differente alla serie rispetto ai responsabili dei capitoli principali.

Persona 6 dovrebbe inoltre basarsi su un una nuova organizzazione di sviluppo, avviata con Persona 3 Reload, in grado di garantire una maggiore efficienza sul lavoro. Il nome in codice con cui viene identificato internamente il gioco è Carbon, a quanto pare.

Sembra inoltre che non dovrebbe volerci molto prima di poter vedere Persona 6, nonostante Atlus stia lavorando contemporaneamente anche a Metaphor: ReFantazio. Secondo il leaker, la presentazione dovrebbe avvenire comunque nel corso del 2024, non prima.