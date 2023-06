Offerte Amazon: Turtle Beach Recon Controller nei colori nero e bianco ora in sconto

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un controller Turtle Beach Recon per PC, Xbox One e Xbox Series X|S. Lo sconto segnalato è di 20.01€, ovvero del 33%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite i box qui sotto. Il prezzo consigliato indicato da Amazon è 59.99€. Il prezzo attuale non è il più basso mai proposto sulla piattaforma, ma è un discreto sconto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Il controller Turtle Beach Recon dispone di comandi audio, inclusi dei preset per l'equalizzazione del suono, inoltre è possibile controallare in modo preciso l'audio di gioco e della chat. Dispone di doppi motori nelle impugnature e nei pulsanti dorsali, per un sistema di vibrazione avanzato. Tra l'altro le impugnature sono refrigeranti grazie ai micro canali interni che migliorano il confort durante le sessioni più lunghe. Dispone poi di due pulsanti mappabili rapidi.