PS5 in offerta da domani a 449,99€ presso una serie di rivenditori europei

PS5 sarà disponibile in offerta a partire da domani, 1 luglio, al prezzo di 449,99€ (che diventano 399,99€ per la Digital Edition) presso una serie di rivenditori selezionati in Europa: a rivelarlo è una pubblicità pubblicata dalla filiale spagnola di MediaMarkt.

Intitolata "Vivi la tua storia su PlayStation 5", la promozione sarà valida dal 1 al 15 luglio e consentirà appunto di acquistare la console Sony a un prezzo sostanzialmente più basso rispetto a quello ufficiale, aumentato lo scorso agosto.

Non è ancora chiaro se fra i rivenditori selezionati siano o meno presenti realtà italiane, in primo luogo la divisione nostrana di MediaWorld, ma immaginiamo che nelle prossime si capirà come stanno effettivamente le cose.