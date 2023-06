Forza Motorsport: un nuovo video gameplay trapela online

Forza Motorsport si mostra in un nuovo video gameplay in qualche modo trapelato online, dunque non distribuito in maniera ufficiale da Turn 10 ma finito in rete, forse a partire da una sessione di test chiusa o da qualche dimostrazione.

Si tratta di una registrazione in bassa qualità che potete vedere a questo indirizzo, dunque è molto difficile fare una valutazione del gioco, considerando che questo tipo di titoli punta molto su dettagli ed elementi tecnici che spiccano meno in un contesto del genere, visto il punto di partenza già notevole fornito da Forza Motorsport 7.

Vediamo comunque una sequenza di gioco in presa diretta, con un'auto impegnata su un circuito all'interno di Forza Motorsport e poi un frammento con un'auto diversa. Da notare la scritta in basso che riporta "Gioco in sviluppo, non è la qualità finale", a dimostrazione di come debba trattarsi di una sorta di demo.