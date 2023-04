PS5: vendite a quota 38,4 milioni di unità, record assoluto nel primo trimestre del 2023

PS5 è stata protagonista di un primo trimestre 2023 (il quarto trimestre fiscale, da gennaio a marzo) da record assoluto, piazzando 6,3 milioni di pezzi che portano le vendite totali della console Sony a quota 38,4 milioni di unità.

Sappiamo che PS5 è stata la console più venduta a marzo negli USA, e che sta portando avanti una progressione in grado di superare nei primi ventinove mesi anche PS4. Ci troviamo di fronte al secondo trimestre migliore di sempre per la console.

Considerando l'intero anno fiscale, che si è concluso il 31 marzo, PlayStation 5 ha venduto la bellezza di 19,1 milioni di unità, superando seppur di poco gli ambiziosi obiettivi che l'azienda giapponese aveva fissato.

Le vendite per l'intero segmento PlayStation da aprile 2022 a marzo 2023 sono state pari a 904 miliardi di yen e hanno fatto segnare una sostanziale crescita (+33%) su base annua, soprattutto grazie alla maggiore disponibilità di console e giochi first party, mentre i titoli third party sono calati.

Le entrate operative sono scese del 28% su base annua per via degli alti costi di sviluppo e per gli investimenti record effettuati da Sony, che includono l'acquisizione di Bungie. Nel nuovo anno fiscale l'obiettivo è di far segnare un +7% nei ricavi e un +8% nelle entrate operative.