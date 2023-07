Friday The 13th, gli autori fanno un grosso regalo ai giocatori sei mesi prima della rimozione

Parliamo di cose come i 30 perk leggendari con gli effetti migliori, tutte le uccisioni disponibili nel gioco base e tutti gli altri contenuti che di norma si dovrebbe sbloccare giocando ancora e ancora. Inoltre i giocatori saranno tutti al livello 150 e non ci saranno più XP e CP da ottenere. I DLC di Friday The 13th The Game non sono stati sbloccati, ma sono in vendita a un singolo euro l'uno prima che vengano tolti dalla lista. Quindi l'investimento economico non è massiccio. Tutte queste novità saranno attive dal 6 luglio 2023.

Friday The 13th The Game sarà rimosso il 31 dicembre 2023 a causa della scadenza della licenza. Il team di sviluppo ha quindi deciso, a sei mesi dalla fine, di fare un regalo a tutti i giocatori : praticamente ogni contenuto del gioco - con la sola esclusione di quelli legati ai DLC - è ora sbloccato.

Il motivo del regalo del team di Friday The 13th The Game

Arrivati a questo punto, ovviamente, non vi è motivo per il team di Friday The 13th The Game di continuare a chiedere ai giocatori di sbloccare i contenuti in modo regolare. C'è però anche un motivo tecnico per il quale gli sviluppatori hanno deciso di fare questo regalo ai fan.

Il team di Friday The 13th The Game vuole diminuire la necessità di server per il gioco, di conseguenza ha sbloccato tutto quello che poteva essere sbloccato così da rimuovere le parti del sistema che gestiscono le ricompense dei giocatori.

Al tempo stesso, saranno mantenute in modo regolare le funzioni di matchmaking, quindi non preoccupatevi: potete giocare a Friday The 13th The Game senza limitazioni fino a fine anno.

Ricordiamo che l'editore di Friday The 13th The Game è a lavoro su The Texas Chainsaw Massacre.