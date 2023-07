Oxenfree 2: Lost Signals, un video diario riassume la storia del primo capitolo

Gli sviluppatori di Oxenfree 2: Lost Signals hanno pubblicato un video diario che riassume la storia del primo capitolo , l'originale Oxenfree, per tutti quelli che non l'hanno giocato ma vogliono acquistare il sequel.

La storia di Oxenfree

Diversamente, come detto, c'è questo approfondimento in video in cui la trama di Oxenfree viene ripercorsa e analizzata, con i suoi personaggi che si incontrano su di un'isola e il mistero rappresentato dai segnali radio che pare abbiano scatenato eventi sovrannaturali.

È proprio ciò a cui i protagonisti vanno incontro, sperimentando in prima persona il funzionamento di portali dimensionali, loop temporali e "fantasmi" legati a queste anomalie.