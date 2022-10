Oxenfree e gli spettri del passato, tra onde radio e hauntologia

Curiosi di quelli che saranno gli sviluppi del seguito Oxenfree II: Lost Signals, recentemente rinviato all'anno prossimo, parleremo della forza dirompente degli spettri, di tempo fuori di sesto e di onde radio capaci di aleggiare per l'eternità. Mettendo in discussione l'assunto secondo cui che la realtà sarebbe analizzabile puramente e semplicemente come ciò che è, perché i fantasmi di ciò che è stato continuano a scrivere e riscrivere la nostra storia.

La realtà è infestata dal passato

La figura dello spettro è di per sé criptica e sfuggente. Abitante di un mondo liminale tra vita e morte, il fantasma è spesso portatore di messaggi e rivelazioni per i viventi. Oxenfree, come tante opere prima di lui - basti pensare al dramma "spettrale" per eccellenza, ovvero Amleto di William Shakespeare - pone questi esseri misteriosi al centro della narrazione, rendendoli protagonisti sia del mondo diegetico (quello in cui si muovono Alex e i suoi amici), sia del mondo di gioco, che emerge dalla materialità del videogioco in quanto oggetto. Secondo Olli Tapio Leino, l'oggetto-gioco è l'artefatto in cui i processi del gioco e la sua materialità digitale divengono inestricabilmente interconnessi; come vedremo, l'infestazione spettrale di Oxenfree coinvolge sia il mondo diegetico che il mondo di gioco, manifestandosi con interferenze radio e glitch visivi.

La presenza di un fantasma genera una sensazione particolare: quella del perturbante. Descritta da Sigmund Freud nel 1919 in Il Perturbante, si tratta di un'emozione di angoscia portata da situazioni al contempo familiari ed estranee. Freud ha spesso evocato gli spettri all'interno del proprio lavoro: era accaduto nell'epigrafe di Psicopatologia della vita quotidiana (1901), formata da due versi del Faust di Goethe: "Adesso l'aria è così piena di fantasmi / che nessuno sa come sfuggirgli". Il filosofo Mark Fisher scriveva che non c'è niente di peggio di vedere un viso che non c'entra, una presenza in qualche misura familiare - un volto pur sempre umano, in fin dei conti - ma al contempo fuori posto. Perturbante, appunto.



L'atmosfera surreale di Oxenfree

Facciamo un salto temporale in avanti e arriviamo al 1993. Anzi no, spostiamoci indietro. È il 1983. Jacques Derrida non ha ancora scritto l'opera che sarà centrale per la nostra analisi di Oxenfree, ma già parla di fantasmi: "Ritengo che gli spettri siano una parte del futuro", dice. Un'affermazione strana, visto che il fantasma è un qualcosa che non è più, che proviene dal passato. Ora saltiamo davvero al 1993, anno zero dell'hauntologia. Un fatto curioso: questa parola ricorre solo tre volte in tutto Spettri di Marx. Stato del debito, lavoro del lutto e nuova internazionale, pubblicato proprio quell'anno. Eppure si tratta del testo fondante dell'hauntologia, che da allora ha fatto ingresso nella critica musicale e letteraria, nelle analisi politologiche e nella filosofia, andando a identificare le modalità con cui il passato ritorna per "infestare" il presente, in un eterno ritorno che distorce il tessuto stesso del tempo e lo imprigiona in un vortice di ripetizione.

In un gioco di parole che rende molto bene nel francese parlato - ontologie versus hauntologie - l'approccio decostruttivista di Derrida mira a distanziarsi dall'ontologia tradizionale (l'analisi dell'essere in quanto tale) per dimostrare come l'essere sia "posseduto", ossessionato, tormentato dal passato, indefinibile per ciò che è, perché lo spettro di ciò che è stato torna a condizionare il presente e a scrivere ciò che sarà: è questa l'hauntologia, e in questo senso è vero quanto Derrida aveva affermato dieci anni prima - perché gli spettri sono davvero una parte del futuro.

Un dialogo di Oxenfree

Stando all'accademica Justyna Janik, le cose o le persone infestate dai fantasmi del passato perdono i loro contorni, e la loro identità diventa incerta. È come se subentrasse una disturbante incoerenza, e per questo il concetto di hauntologia può essere considerato figlio di quello freudiano di perturbante: nell'oggetto posseduto dallo spettro rimangono elementi familiari, ma al contempo subentrano particolari nuovi, frutto dell'intrusione fantasmatica. Perché vi parliamo di tutto questo? È molto semplice: Oxenfree è un'opera perfetta per illustrare come il concetto di hauntologia possa essere utilizzato per analizzare un prodotto artistico - in questo caso, un videogioco.