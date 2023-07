Netflix, serie TV e film più visti in Italia: classifica al 2 luglio 2023, The Witcher subito primo

Netflix ha svelato le classifiche dei film e delle serie TV più visti in Italia nel corso della settimana che va dal 26 giugno al 2 luglio 2023 . Al primo posto troviamo subito The Witcher Stagione 3 (serie TV) e Il morso del coniglio (Film).

Netfflix, le classiche dal 26 giugno al 2 luglio 2023

La serie TV più vista in Italia: The Witcher

Iniziamo vedendo la classifica delle serie TV più viste in Italia:

The Witcher Stagione 3 Questo mondo non mi renderà cattivo Il cane che dorme Black Mirror Stagione 6 Glamorous Non ho mai... Titans Stagione 4 Caccia ai Killer Stagione 3 Giorgio Panariello: La favola mia I segugi

Oltre al successo immediato di The Witcher Stagione 3, questa settimana arrivano in Top 10 su Netflix anche Titans Stagione 4, Caccia ai Killer Stagione 3 e Giorgio Panariello: La favola mia.

Tra le serie in classifica da più tempo troviamo Questo mondo non mi renderà cattivo, di Zerocalcare, e la nota Non ho mai...: entrambe sono in Top 10 da 4 settimane.

Film più visti in Italia su Netflix

Vediamo ora la classifica dei film più visti in Italia su Netflix dal 26 giugno al 2 luglio 2023:

Il morso del coniglio Dalla mia finestra: Al di là del mare Voglio crederci Mixed by Erry La cena perfetta Tyler Rake 2 The Perfect Find: Tutto è davvero possibile iNumber Number: l'oro di Johannesburg Tyler Rake Un principe per l'estate

Per quanto riguarda il lato cinematografico di Netflix, tra le novità troviamo Il morso del coniglio, La cena perfetta, The Perfect Find: Tutto è davvero possibile, iNumber Number: l'oro di Johannesburg e Un principe per l'estate. Continua invece da tre settimane il successo di Tyler Rake: l'arrivo del secondo film di dell'attore che interpreta Thor nei film Marvel ha portato il primo di nuovo in classifica.

Parlando di The Witcher e dell'addio di Henry Cavill: l'attrice di Yennefer Anya Chalotra ha smentito i rumor.