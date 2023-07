PlayStation Store, giochi PS5 e PS4 a meno di 5 euro con le Selezioni Essenziali

Su PlayStation Store è tornata la promozione Selezioni Essenziali, che consente fra le altre cose di acquistare diversi giochi PS5 e PS4 anche a meno di 5 euro. Ebbene, quali sono gli affari da non perdere a questi prezzi?

Fist of the North Star: Lost Paradise (4,99€ anziché 19,99€) è lo spin-off di Yakuza che non ti aspetti, liberamente tratto dall'anime conosciuto in Italia con il titolo di Ken il Guerriero: tanti spettacolari combattimenti ma anche le curiose quest secondarie e le attività collaterali di una città post-apocalittica.

Mirror's Edge Catalyst (4,99€ anziché 19,99€) è lo sfortunatissimo reboot dell'action adventure in prima persona sviluppato da DICE, in cui vestiamo i panni di un'abile runner che corre sui tetti di una città controllata da un regime totalitario.