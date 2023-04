Oxenfree 2: Lost Signals data di uscita e un nuovo trailer dall'Indie World di Nintendo

Durante l'Indie World di aprile 2023 c'è stato spazio anche per Oxenfree 2: Lost Signals dopo parecchio tempo dall'ultima apparizione ufficiale. Per l'occasione è stato presentato un nuovo trailer e annunciata la data di uscita ufficiale: sarà disponibile dal 12 luglio 2023 su Nintendo Switch, PC, PS4 e PS5.

Il gioco è ambientato cinque anni dopo il primo capitolo (ecco la nostra recensione di Oxenfree). Vestiremo i panni di Riley, che ritorna alla propria città natale, Camena, per investigare una serie di misteriosi segnali radio. Le scelte del giocatore saranno decisive durante l'intero corso del gioco e il modo in cui affronterete ogni evento cambierà per sempre il tuo destino.

In attesa del lancio previsto a luglio, se volete saperne di più vi suggeriamo di leggere il nostro provato di Oxenfree 2: Lost Signals dello scorso anno, in cui Aligi Comandini affermava:

"Forse viziati dalle altre demo testate, siamo usciti freddini dalla breve prova di Oxenfree II, anche a causa delle limitazioni strutturali dimostrate dal gioco. Detto ciò, la storia sembra ancora una volta affascinante, e il titolo è chiaramente più ambizioso rispetto al predecessore. Tanto basta per avere fiducia, considerati i trascorsi dello sviluppatore."