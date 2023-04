My Time at Sandrock: periodo d'uscita della versione Nintendo Switch annunciato all'Indie World

Nel corso dell'Indie World di oggi 19 aprile 2023 è stata annunciato il periodo d'uscita della versione Nintendo Switch di My Time at Sandrock: estate 2023.

Nel gioco si vestono i panni di un costruttore alle prime armi che deve usare il suo fidato set di strumenti per raccogliere risorse, costruire macchine e trasformare la sua officina malandata in un centro di produzione di prim'ordine per salvare la città dalle fauci della rovina economica!

"Che tu sia un abitante di Portia o un nuovo costruttore che non ci ha mai messo piede, troverai un nuovo mondo divertente tutto da esplorare. Gioca e rigioca per scoprire tutte le fantastiche storie dei PNG. I costruttori esperti troveranno tutto ciò che hanno adorato in My Time at Portia e molto di più, e si sentiranno a casa nel delizioso gioco di ruolo My Time at Sandrock."