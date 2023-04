Rift of the NecroDancer annunciato per Nintendo Switch all'Indie World

Rift of the NecroDancer è stato annunciato per Nintendo Switch durante il Nintendo Indie World di oggi, con la conferma di un'uscita nel corso di quest'anno e un trailer inedito in cui vengono mostrate le meccaniche rhythm del gioco.

Presentato alla Gamescom 2022, Rift of the NecroDancer è appunto il nuovo rhythm game sviluppato da Brace Yourself Games, gli autori dell'iconico Crypt of the NecroDancer, e ci vedrà nuovamente nei panni di Cadence nell'ambito di una serie di sfide basate su ritmo e reattività.

Abbiamo provato Rift of the NecroDancer solo pochi giorni fa, trovandoci di fronte un prodotto molto simpatico, immediato ma soprattutto in grado di offrire un'esperienza discretamente sfaccettata e varia.

"Rift promette di essere un arcade furioso, spettacolare, trascinante, allineabile ai giochi musicali che andavano per la maggiore qualche anno fa, sicuramente in grado di accalappiare con la sfida al punteggio e alla prestazione perfetta ma difficilmente in grado di offrire decine e decine (e decine) di ore di gioco, soprattutto a chi si accontenta di raggiungere i titoli di coda", ha scritto nell'articolo Andrea Maderna.

Non solo PC, dunque: Rift of the NecroDancer approderà anche su Switch e chissà, magari ci sono altre console all'orizzonte.