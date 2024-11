Rift of the NecroDancer ha una data di uscita annunciata, arriverà prima su PC e poi su Nintendo Switch

Il publisher Brace Yourself Games e il team di sviluppo Tic Toc Games hanno annunciato la data di uscita di Rift of the NecroDancer, che arriverà il 5 febbraio 2025 su PC con la versione Nintendo Switch attesa successivamente, in una data ancora da precisare in questo caso.

Annunciato con un trailer alla Gamescom 2022, il percorso di Rift of the NecroDancer si è dimostrato più lungo del previsto, con già un posticipo che era stato deciso dagli sviluppatori l'anno scorso, ma ora sembra tutto pronto per il suo arrivo in versione definitiva, almeno per quanto riguarda il PC.

Nell'aprile del 2023, Rift of the NecroDancer è stato annunciato anche per Nintendo Switch nel corso dell'Indie World e tale versione resta confermata, solo che arriverà successivamente a quella PC in una data ancora da fissare in maniera precisa.